Możesz zmienić jej życie. Na dobry początek.

Dla Zuzi i tysięcy dzieci z niezamożnych rodzin początek roku szkolnego nie zawsze jest wesoły. Dziewczynka chciałaby tak jak jej koleżanki z klasy, chodzić na kółko plastyczne. Niestety mimo tego, że nauczyciele chwalą talent artystyczny dziewczynki, jej mamy nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć dla Zuzi.

W ramach akcji „Na dobry początek”, Fundacja Świętego Mikołaja dąży, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które tak jak Zuzia, z powodu swojej sytuacji materialnej, nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań.

Bądź jak Franciszek Pieczka. Bądź św. Mikołajem.

- Początek roku szkolnego to czas, kiedy szczególną uwagę poświęcamy dzieciom, które potrzebują pomocy, by móc rozwinąć skrzydła. Przygotowaliśmy ogólnopolską kampanię radiową, w której głosem pana Franciszka Pieczki przemówi do słuchaczy św. Mikołaj, a także specjalną akcję dla wszystkich szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja oraz tych, które rozważają przystąpienie do niego – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Kampania „Na dobry początek” wspiera program „Stypendia św. Mikołaja” organizowany przez fundację. W ramach akcji każda szkoła, na której konto, w terminie od 3 do 19 września br., wpłynie minimum 500 złotych na stypendia dla uczniów, otrzyma od fundacji dopłatę w wysokości 500 zł. Co więcej – za każde zebrane 500 złotych szkoła dostaje od nas drugie 500 złotych. Akcja obejmuje także nowe szkoły, które przyłączą się do programu stypendialnego.

Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest całkowicie bezpłatny - Nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji za prowadzenie subkonta szkoły ani wypłacanie stypendiów. Sto procent środków wpłacanych na subkonto szkoły oraz przekazywanych w ramach jednego procentu podatku zostaje na subkoncie szkoły do wykorzystania na stypendia dla uczniów z tej właśnie szkoły – wyjaśnia Joanna Wojdowska, koordynatorka programu „Stypendia św. Mikołaja”.

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca szkoły do zbierania środków na stypendia dla swoich uczniów poprzez specjalny, całoroczny system dopłat i organizując akcje specjalne, takie jak ta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Środki na dopłaty dla szkół fundacja pozyskuje od darczyńców indywidualnych i firm.

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

