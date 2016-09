Możemy pomóc w odkryciu prawdy o Żołnierzach Wyklętych

reklama

IPN apeluje o pomoc w badaniach dotyczących szczątków Żołnierzy Wyklętych. Tej pomocy mogą udzielić rodziny osób zamordowanych.

Instytut Pamięci Narodowej apeluje do rodzin ofiar terroru komunistycznego o oddawanie materiału genetycznego. W tym tygodniu rozpoczął się trzeci etap prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na powązkowskiej Łączce, gdzie w latach 40. i 50. XX wieku komuniści potajemnie grzebali żołnierzy wyklętych.

Materiał genetyczny od rodzin osób zamordowanych tuż po wojnie przez bezpiekę jest niezbędny do przeprowadzenia badań DNA, które pozwolą na identyfikację odnalezionych szczątków. Szef pionu śledczego IPN prokurator Andrzej Pozorski ponowił apel o oddawanie materiału genetycznego w związku z trwającymi pracami na Łączce. "Bardzo prosimy o kontakt te osoby, które do tej pory nie oddały materiału porównawczego, a chciałyby go oddać" - zaapelował Andrzej Pozorski.

Kierujący pracami na Łączce wiceszef IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk zaznaczył, że choć udało się odnaleźć pierwsze fragmenty szczątków, to jednak trudno oczekiwać, by zachował się w nich materiał genetyczny. "Liczę jednak na to, że będziemy znajdowali na tych większych głębokościach czaszki ludzkie, a tam w zębach ten najlepiej przechowany materiał genetyczny" - ocenił prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Historyk i prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański podkreśla, że w latach 80., przy tworzeniu grobów na bezimiennych dołach, niszczono szczątki żołnierzy niezłomnych. To bardzo komplikuje prace ekipy IPN. "Musimy sobie niestety zdać sprawę, że stan tych szczątków jest katastrofalny. Bardzo możliwe, że nie uda się odnaleźć ani jednego pełnego szkieletu ludzkiego. Co też niestety skutkuje tym, że utrudnione będą nie tylko działania ekshumacyjne, czyli podejmowanie tych kości i próba składania ich w szkielety, natomiast potem także identyfikacja" - powiedział Tadeusz Płużański.

IPN poinformował również, że jeszcze w tym roku zostaną ujawnione kolejne nazwiska żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego, zidentyfikowanych dzięki badaniom DNA. Badacze spodziewają się, że w trzecim etapie prac na Łączce uda się odnaleźć szczątki między innymi gen. Augusta Emilia Fieldorfa "Nila", rtm. Witolda Pileckiego i ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa".

