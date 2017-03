Mówisz, że dziewczynki i chłopcy się różnią? To DYSKRYMINACJA! Co za upadek cywilizacji!!!

Mówisz, że chłopcy i dziewczynki się od siebie różnią? To jesteś nietolerancyjnym fanatykiem! Przynajmniej według wyznawców ideologii gender.

Wydarzenia, do których doszło w Nowym Jorku pokazują, że świat osiąga nowe poziomy absurdu i schizofrenii wynikającej z dyktatu lewicowych ideologii.

Ulicami miasta jeździł "Autobus wolności słowa", na którym namalowano postać chłopca i dziewczynki i wypisano następujące hasła:

"Chłopcy są chłopcami i zawsze nimi będą. Dziewczynki są dziewczynkami i zawsze nimi będą. Nie możecie zmienić płci. Szanujcie wszystkich".

Ten przekaz nie spodobał się lewicowym miłośnikom ideologii gender, którzy wybili w nim okna młotkiem oraz pomalowali go sprayem.

Autobus to inicjatywa CitizenGO oraz kilku innych organizacji wspierających rodzinę i tradycyjne wartości.

Przekaz akcentujący podstawową biologiczną wiedzę wprawił jednak w pradziwą wściekłość fanatyków gender. Jak widać, niektórzy nie są w stanie przyjąć podstawowych faktów, ani uszanować stanowiska dotyczącego ludzkiego życia opierającego się na tradycyjnych wartościach.

Warto też zauważyć, jak wiele pełnych nienawiści reakcji wywołała ta sprawa w sieci. Oto kilka przykładowych wpisów na Twitterze:

YAAS. FUCK #FREESPEECHBUS . Not welcome ANYWHERE. 💀👏 https://t.co/euoUaAX501

.@CitizenGO Bring your creepy hate bus to Boston. We'll set fire to it there, too. #FreeSpeechBus