,,Mowa nienawiści'' to lewacki instrument niszczenia tradycji

,,Widzimy dzisiaj właśnie, że „mowa nienawiści” dotyczy wszystkich, którzy nie zgadzają się na wywrócenie wartości, na których opiera się nasza tożsamość, kultura i cywilizacja. Jest to ukryty zamach, który ma podkopać fundamenty naszej cywilizacji'' - powiedział prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii KUL i wykładowca WSKSiM. Uczony był gościem ,,Aktualności dnia'' ,,Radia Maryja''.

Jak przypomniał prof. Jaroszyński, termin ,,mowa nienawiści'' wymyślił George Orwell, umieszczając go w antyutopii ,,Rok 1983''.

,,Dlatego właśnie w momencie, kiedy słyszmy, że ktoś powtarza ten zarzut – i to poważnie – to znaczy, że włączony jest pewien system manipulowania ludźmi, który ma doprowadzić do tego, żeby powstał nowy ustrój totalitarny, taki, gdzie ludzie będą stosowali autocenzurę po to, żeby utrzymać się przy życiu czy żeby utrzymać swoją pozycję choćby zawodową. To obserwujemy na przykładzie zwłaszcza dziennikarzy i polityków, jak oni łatwo się temu poddają po to, żeby być u władzy i po to, żeby zachować swoją pozycję'' - powiedział.

Uczony wskazywał, że środowiska lewackie ustalają, że ,,mowa nienawiści'' to w istocie obrona wszystkiego, co jest ważne dla naszej cywilizacji.

,,Przecież widzimy, co oni wyprawiają, że oni to właśnie, co uznawane jest w tradycji – choćby poprzez Dekalog – za zagrożenie dla człowieka i tutaj na ziemi, i w perspektywie ostatecznej, traktują jako „mowę nienawiści”, czyli każą wycofać się z naszych fundamentalnych zasad i wartości po to, żeby na to miejsce promować jakieś przedziwne mniejszości dlatego, że są mniejszościami, a kiedy bliżej się przyjrzymy, to widzimy, że to jest właśnie zaprzeczenie wszystkiego, co my uznawaliśmy za dobro człowieka, dobro rodziny, dobro narodu. To wszystko ma być odrzucone'' - wskazał.

Prof. Jaroszyński przestrzegał, że lewactwo działa na zlecenie z zewnątrz - i na potrzeby zewnętrzne. Oto cały świat dowiaduje się wbrew faktom, że w Polsce chodzi do zbrodni spodowodwanej ,,mową nienawiści''. To bzdura, ale kto z Meksyku czy Hiszpanii to sprawdzi, zapytał retorycznie uczony.

bb/radiomaryja.pl