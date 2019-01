,,Mowa miłości'' Rostowskiego przed komisją VAT

„Już byłem przesłuchiwany. Myślę, że to bardzo dobrze poszło i jestem pozytywnie nastawiony. Wszyscy wiemy i zostało to dobitnie wykazane, że szacunki luki VAT-owskiej są daleko niedoskonałe. Będę to powtarzał. One w żaden sposób nie pokazują, że luka była wyższa za rządów PO-PSL niż za rządów PiS”.