Moskwa wzywa ambasadorów. Chodzi o kryzys z Wielką Brytanią

Wszyscy ambasadorowie akredytowani w Federacji Rosyjskiej zostali dziś wezwani do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Polskie Radio informuje, że dyplomaci zostaną poinformowani o stanowisku Moskwy w sprawie kryzysu rosyjsko-brytyjskiego związanego z zamachem na byłego agenta GRU, Siergieja Skripala.

Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May podejrzewa o dokonanie zamachu rosyjskie służby. W ramach sankcji ze Zjednoczonego Królestwa wydalono 23 rosyjskich dyplomatów, którzy we wtorek wraz z rodzinami wrócili do Moskwy.

Rosja odpowiedziała retorsjami i za kilka dni do domów wróci 23 dyplomatów brytyjskich. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że działania Londynu są „świadomie nastawione na pogorszenie stosunków z Moskwą”. Zapowiedział, że na każdy nieprzyjazny gest ze strony Wielkiej Brytanii Federacja Rosyjska odpowie retorsjami.

yenn/IAR, Fronda.pl