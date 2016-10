Moskwa promuje kult Stalina, Cerkiew ostro: To bandyta i morderca

reklama

Kapelan (ojciec duchowny) patriarchy moskiewskiego Cyryla schiarchimandryta Ilij Nozdrin w wywiadzie udzielonym moskiewskiej gazecie „Argumenty i Fakty” ostrej krytyce poddał osobę Józefa Stalina nazywając go bandytą i mordercą.

Ilij Nozdrin wskazał na przeszłość Stalina, który jako towarzysz Koba grabił pieniądze u inkasentów. Będąc już generalissimusem w czasie wojny ojczyźnianej nie dbał o życie żołnierzy tylko posyłał ich na rzeź całymi pułkami bez stosowania właściwej taktyki bojowej. Kapelan Cyryla I wypomniał Stalinowi bataliony wysyłane do boju, za którymi szły oddziały NKWD strzelające w plecy swoich w razie próby odwrotu. Dodał, że razem z Ulianowem, czyli Leninem wymordowali miliony obywateli w łagrach Kołymy, Wysp Sołowieckich, na północy i południu kraju. Jego zdaniem nie można żadnej zasługi w zwycięstwie przypisywać Stalinowi , zwycięstwie które było splotem wielu cudów Boga, bez których kraj uległby najeźdźcy. Przyczyny wojny Ilij Nozdrin upatruje w bestialskich przestępstwach przeciwko wierze i w zburzeniu wielu świątyń. Kończąc wywiad kapelan Cyryla I przestrzegł przed „porzucaniem wiary i dojściem do głosu bezbożnictwa”, które doprowadzi do unicestwienia narodu, również w wymiarze globalnym. Jego zdaniem widoczne są już oznaki, że „ bez wiary i prawdziwej czci Boga życie zaniknie”.

Słowa kapelana patriarchy moskiewskiego jednoznacznie potępiają działania Stalina w czasach kiedy wiele osób , również z najwyższych sfer władzy próbuje odbudować mit jego wielkości i wzorzec władcy zapewniającego istnienie państwa mocarstwa.

bjad/Radio Watykańskie

17.10.2016, 13:00