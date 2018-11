Moskwa grozi: Stałą bazę USA w Polsce weźmiemy na cel

Jeżeli w Polsce powstanie amerykańska stała baza wojskowa, to Rosja weźmie ją na swój cel - przekonuje moskiewski dziennik ,,Izwiestija''.

Według ,,Izwiestii'' taka obecność Amerykanów w Polsce pociągnie za sobą rosyjską odpowiedź. Dziennik cytuje opinię rosyjskiego deputowanego Władimira Szamanowa, szefa komisji obrony niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej. Ocenił on, że Rosja ma dość sił i środków, by odpowiedzieć w sposób adekwatny na każde wyzwanie. Jego zdaniem "właśnie takimi działaniami" strona polska naraża swoje terytorium na prawdopodobną odpowiedź Rosji, a cel, jakim byłaby baza USA, "będzie w sposób jednoznaczny zaplanowany do porażenia ogniowego".