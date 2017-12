Moskwa: Autobus wjechał w przejście podziemne. Są ofiary

Zdarzenie miało miejsce przy wejściu do stacji metra „Sławianskij Bulwar”. Według doniesień rosyjskich mediów autobus wjechał do przejścia „z dużą prędkością, potrącając ludzi”.

Informująca o zdarzeniu rosyjska agencja TASS wyklucza celowe wjechanie w ludzi. Kierowca miał stracić panowanie nad autobusem. Obecnie trwa akcja ratunkowa, w której udział biorą aż trzy helikoptery.

BREAKING: At least 4 killed as bus drives down Moscow underground station steps mowing down crowd https://t.co/kb46p3nNXx pic.twitter.com/6OtT0xL6b3

— Daily Star (@Daily_Star) 25 grudnia 2017