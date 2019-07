Mosbacher 'zaniepokojona' wlepkami 'Strefa wolna od LGBT'

Agnieszka 18.7.19 19:04

Nie do końca masz racje. Pani ambasador podobno głównie takimi sprawami się interesowała i mówią po świecie, że akurat w tym jest dobra. Podobno nawet napisała poradnik jak zrobić karierę i zdobyć bogactwo przez łóżko, zaciągając do ślubu bogatych, naiwnych facetów a potem opłacalnie się z nimi rozwodząc.

Może planuje wznowienie poradnika w wersji rozszerzonej dla środowisk LGBT - idealistycznie sądząc, że oni sobie w tych sprawach bez jej porad nie poradzą?

No ale o kant xyz potłuc ten poradnik i te "biznesowe" porady doświadczonej w tych sprawach pani ambasador jak homoseksualiści nie będą się mogli "korzystnie rozwodzić" . No bo jak się mają korzystnie rozwieść jak zaślubić się najpierw nie mogli?

Wiec jak w Polsce prawo się nie zmieni, to z polskiej i rozszerzonej wersji poradnika dla młodych, niewinnych, prostodusznych i jakże zakochanych przedstawicieli orientacji wszelakich - nici