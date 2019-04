Mosbacher: Wizy zniesiemy najpóźniej w przyszłym roku

„[…] Dokonaliśmy ogromnego postępu. Z pewnością widać go w kwestii dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych z USA do Polski. Konkretnie chodzi o to, jak rozwijamy kwestię dostaw gazu LNG oraz jak widzimy dalszą dywersyfikację źródeł energii, w tym odnawialnych i innych” - mówi w rozmowie z Polska Times ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher odpowiadając na pytanie o to, czy udało się jej już włożyć swoją cegiełkę w rozwój Polski.