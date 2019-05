Mosbacher: Ustawa 447 nie nakłada na nikogo żadnych obciążeń

jarek 13.5.19 14:11

A po co śledzić postępy w pracach, skoro to nas nie obchodzi, i po co wydawać bezsensownie pieniądze na coś co jest dla nas bez znaczenia. Jeżeli Kongres opanowany jest przez takich intelektualistów co tworzą idiotyczne, bezsensowne ustawy, to po co nam taki bezsensowny sojusznik.