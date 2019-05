Morderstwo w podstawówce. Przed śmiercią 16-letni Kuba został uprowadzony

"Człowiek z osiedla, którego bardzo dobrze znamy, podjechał do niego samochodem, jeszcze z jakimś panem i kazał mu wsiąść. Wywieźli go gdzieś do lasu i zaczęli żądać, by oddał 700 zł. Rzucił w Kubę saperką i kazał oddać, "a jak nie, to kop sobie grób". Kuba pytał: ale jakie pieniądze? Za co? A on powiedział: "za to, że cię tu przywiozłem. Dzwoń do starego, stary twój ma pieniądze"-wspomina matka zamordowanego chłopca. 16-latkowi udało się uciec, a jeden ze sprawców porwania został zatrzymany na 48 godzin. Kuba był później szykanowany, nazywano go "konfidentem" i grożono mu. Matka gimnazjalisty postanowiła zgłosić sprawę wicedyrektor szkoły.