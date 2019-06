Mordercę 10-latki ,,powitali'' w areszcie inni osadzeni

bezlitosny internauta 19.6.19 10:47

Przypominam nakręconym frondelkom, że oskarżony nie jest pedofilem (nawet heteroseksualnym pedofilem) - był to internetowy stalker "zakochany" w matce dziewczynki, który wydumał sobie, że jej dziecko stanowi przeszkodę przed odwzajemnieniem mu przez kobietę jego "uczuć".



Heteroseksualny dewiant sam przyznał, że zamordował w taki sposób, by wyglądało na zbrodnię na tle pedofilskim. Zboczeniec liczył że wykluczy to go z kręgu podejrzanych.