"Morderca z Nowolipek był pod wpływem dopalaczy"

rebeliant 12.4.19 15:07

Już kiedyś miałem to napisać, ale gdzieś mi to umykało. Otóż kierowcy pod wpływem są karani (według mnie jeszcze zbyt mało solidnie), gdyż sprowadzają niebezpieczeństwo. Ci, którzy są pod wpływem dopalaczy lub narkotyków powinni być również pociągani do odpowiedzialności karnej. Alternatywa: albo przymusowe leczenie w ośrodku izolacji albo pasiaki na 5 lat.

Za dużo tych drastycznych zdarzeń przez ćpaczy.