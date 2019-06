Morderca Adamowicza NIE trafi za kraty?! Są nowe informacje!

27-letni Stefan W., który w niedzielę 13 stycznia b.r. wtargnął na scenę gdańskiego finału WOŚP i zaatakował polityka nożem, ma trafić na leczenie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Mężczyzna przez ostatnie cztery tygodnie był badany przez zespół psychiatrów w oddziale psychiatrii sądowej krakowskiego Aresztu Śledczego. Stefan W. ma zostać uznany przez biegłych za osobę niepoczytalną. A to oznacza, że prokurator może zwrócić się do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania.