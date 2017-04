Mord katyński rozpoczął się 77 lat temu

reklama

Dziś mija dokładnie 77 lat od dnia, w którym NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

To, co znamy dziś jako zbrodnię katyńską, było jednym z najbardziej okrutnych ciosów zadanych w samo serce II Rzeczpospolitej. Sowiecki agresor brutalnym aktem mordu wyplenił elitę narodu, pozbawił Polskę jednych z najbardziej wartościowych obywateli. Sowieci tym samym utorowali sobie drogę do zawładnięcia Polską i wprowadzenia komunistycznego terroru w naszym kraju.

W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano prawie 15 tys. jeńców. Ponadto począwszy od 3 kwietnia 1940 roku zamordowano ponad 7 tys. Polaków przetrzymywanych w więzieniach na wschodzie II RP.

3.04.2017, 11:32