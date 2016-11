Morawiecki zapowiada ułatwienia dla przedsiębiorców

reklama

Minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiada, że tak zwana konstytucja dla biznesu ułatwi działanie polskim przedsiębiorcom. Pakiet zmian dla firm ma zostać przedstawiony w czasie rozpoczynającego się jutro kongresu 590 w Rzeszowie.

Wicepremier powiedział w radiowej Jedynce, że dokument będzie zawierał między innymi przepisy gwarantujące przyjazną dla przedsiębiorców interpretację prawa, m.in. takie zasady jak "domniemanie niewinności", "jedna kontrola dla jednej sprawy" czy "prawo nie działa wstecz". "Dzisiaj mamy do czynienia na przykład z taką sytuacją, że jeśli jest ponowna interpretacja jakiegoś przepisu, to trzeba wstecznie płacić kary. To wszystko chcemy wyeliminować" - mówił Mateusz Morawiecki.

Pakiet zmian znosi też konieczność rejestracji niektórych mikrofirm, a także likwiduje część licencji i pozwoleń.

emde/IAR

16.11.2016, 13:30