Morawiecki zapewnia: Polska wyda więcej na obronność

Jak stwierdził minister finansów oraz rozwoju Mateusz Morawiecki, wydatki na obronność w przyszłorocznym budżecie zostaną zwiększone o 2-3 miliardy złotych.

Na antenie TVN24 Morawiecki odniósł się do planów ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który mówił o zwiększeniu wydatków związanych z obroną narodową z obecnego poziomu 2 proc. PKB do poziomu 2,5 proc. PKB w roku 2030. Morawiecki zgodził się, że wydatki na obronność powinny być stopniowo podnoszone. Jak dodał, jego resort znajdzie na ten cel odpowiednie środki.

Jak mówił minister rozwoju i finansów odpowiednie wydatki na obronę przyczyniają się do umacniania pozycji Polski w NATO:

„Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni temu, to tam wyrażano się z ogromnym uznaniem, że jesteśmy jednym tylko z czterech krajów NATO, który wydaje 2 proc. na obronę i 20 proc. z tych 2 proc. na wydatki militarne. Trzeba to utrzymać, podtrzymać, ponieważ to buduje naszą siłę, ale również wzmacnia naszą reputację” - mówił.

Jak mówił Morawiecki, już w kolejnym budżecie wydatki na obronę mogą wzrosnąć o 2 albo 3 miliardy złotych, zaś do 2030 roku mogą być dużo wyższe.

„Myślę, że do 2030 r. (…) będzie to dużo więcej, ponieważ roczny przyrost wydatków na obronę – zakładając załóżmy 3,5 czy 4 proc. wzrost PKB – to będzie w okolicy (…) nawet kilkunastu miliardów” - stwierdził minister.

25.04.2017, 11:00