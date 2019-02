Morawiecki zabrał głos w sprawie wypowiedzi Netanjahu

Niezgoda 17.2.19 12:01

Są sytuacje, w których warto przewrócić stolik i to jest taka sytuacja. To wrogie wystąpienie, a tłumaczenie idiotyczne i tylko dla polaczków bo w świat poszła konkretna informacja. Morawiecki zawiódł, dusi zniewagi i nie potrafi zareagować, jest tchórzem i zdrajcą, bo robi to kosztem Polski. Bankier nie dorósł na męża stanu, to nie jest funkcja dla niego. Rozwiązanie jest proste, ale nie dla trzęsących się pętaków takich jak Morawiecki, czy narciarz Duda. Wysyła się notę dyplomatyczną, odwołuje zjazd Grupy Wyszehradzkiej, albo przynajmniej swój w niej udział, ustalenia konferencji wyrzuca się do kosza. Dziennikarce wytacza się proces o zniesławienie. Jest szum medialny i to spory, a z tego zawsze wyłania się prawda i rzeczy dobre. Amerykanie? Nie wycofają się, bo dla nich to klęska, a Polska faktycznie wchodzi do 1 ligi. Tylko nie z tymi ludźmi, nie z gówniarzami ze śpikiem u nosa. Potrzebujemy ludzi odważnych, roztropnych i zabiegających o Polskę. takich jak na przykład Grzegorz Braun. Tych ludzi jest dużo i znaleźć ich jest łatwo.