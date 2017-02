Morawiecki: Zabierzemy pieniądze mafiom VAT-owskim i sfinansujemy 500 plus!

reklama

Wicepremier Mateusz Morawiecki w programie "Gość wiadomości" w TVP Info powiedział, że liczy na wpływy z VAT wyższe o co najmniej 10 miliardów złotych.

Na antenie TVP Info wicepremier powiedział: "Mam nadzieję, że wpływy z VAT będą wyższe o co najmniej 10 mld w tym roku. Mafie VAT-owskie pławią się w luksusie".

Morawiecki dodał, że PiS to formacja polityczna troszcząca się o los zwykłych obywateli: "My jesteśmy formacją polityczną dla zwykłych ludzi, dla przeciętnych Polaków. Musimy mafiom VAT-owskim zabrać te pieniądze. Ta mafia działa na rożnych polach, w różnych branżach. Jest to czasami gonienie bardzo sprytnego królika po polu. Nasi poprzednicy, którzy tyle artykułów napisali o słabym wzroście gospodarczym… szkoda, że nie napisali żadnego artykułu o nieudolności polskiego aparatu skarbowego, o straconych miliardach złotych".

Na koniec dodał: "Pieniądze pójdą na 500+, częściowo na Mieszkanie Plus".

krp/300polityka.pl, Fronda.pl

14.02.2017, 20:58