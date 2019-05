Morawiecki zabiera głos ws. publikacji 'Super Expressu' na temat dzieci

alcapone 10.5.19 16:30

Ja proponuję powołać fundację "Lękacie się" która zajmie się ujawnianiem przypadków pedofilii z środowisku LGBT. A tam prawdopodobnie aż gęsto od takich przypadków, tylko ktoś musiałby się tym zająć.



Należałoby też dokonać radyklanej weryfikacji kwalifikacji i predyspozycji do pełnienia zawodu kadry w szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Bo dla nas z zewnątrz niepostrzeżenie dokonał się masowy najazd prymitywnej w istocie kryminalnej żulii na te szkoły. I ona tam się świetnie zagnieździła. Po różnych dziwnych chamskich zagrywkach tych żulików możemy się zorientować kim oni są w istocie. Bo ja co do wyższych uczelni to już od jakiegoś czasu miałem mocne podejrzenia, ale nie wiedziałem że podobny desant prymitywnego, na pół kryminalnego elementu dokonał się na szkoły średnie i podstawowe. Bo nas nie stać i nie warto z naszych podatków naiwnie utrzymywać tego typu elementu. Po prostu szkoda kasy, jest tyle innych potrzeb.