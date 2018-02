Morawiecki: Z drogi o skuteczne wywalczenie prawdy nie zejdziemy!

„Jest niezwykle ważne nie tylko dla zachowania prawdy historycznej, ale również dla oddania należnego szacunku ofiarom i tamtym pokoleniom, z których tak nieliczni przeżyli, żeby rozróżniać między czymś, co naganne, to było numerus clausus, antysemityzm czy Pogotowie Patriotów Polskich, czy Obóz Narodowo-Radykalny, szereg ich działań na pewno nie przystoi równemu czy wolnemu społeczeństwu, które chce opierać swoje życie społeczne polityczne, na zasadach równoprawnych, a morderstwami, pogromami, które miały miejsce w innych krajach, nie mówiąc już oczywiście o Shoah, o zaplanowanym wymordowaniu całego narodu, jest między tymi dwoma wymiarami gigantyczna przepaść i to trzeba odważnie podkreślać” - mówił dziś w Chełmie premier Mateusz Morawiecki.