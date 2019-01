Morawiecki: Wpływy z CIT wzrosną o 10 miliardów zł

"W ciągu czterech lat obecnych rządów wpływy z CIT wzrosną o ok. 10 mld zł, co świadczy o skuteczności wprowadzanych rozwiązań" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia w Senacie.

"Do tego trzeba jeszcze dodać ściągalność podatku CIT od korporacji międzynarodowych przede wszystkim. Bo zwróćcie uwagę, że my obniżamy CIT (...) z 19 do 9 proc. dla 95 proc. przedsiębiorców płacących CIT. Z około 460 tys. firm, które płacą CIT w Polsce, 95 proc. obejmie ta obniżka. Ona jest dla firm mających obroty do ok. 2 mln euro" - powiedział Morawiecki.