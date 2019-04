Morawiecki: W majowych wyborach do PE trzeba głosować dla polskiej wsi

"Jak jeździmy po polskich wsiach, to w szczególności zastanawiacie się, po co głosować w tych wyborach majowych do PE. Właściwe pytanie, które trzeba sobie zadać nie brzmi po co?, tylko dla kogo?. Dla kogo trzeba pójść głosować w tych majowych wyborach? Trzeba pójść dla was, dla polskich rolników, dla polskiej wsi, dla dobrego rozwoju polskiej wsi" - mówił szef rządu.