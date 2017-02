Morawiecki: Uwagi pod adresem Polski są skrajnie niesprawiedliwe

reklama

Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już uzgodniona. Dodał również, że Polska nie potrzebuje presji, by zmniejszać emisję dwutlenku węgla.

Minister rozwoju i finansów powiedział dziennikarzom w Brukseli, że obecnie trwa, jak to ujął, "szlifierka stylistyki" Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument może zostać przyjęty przez rząd we wtorek, a najpóźniej - za 10 dni.

Ministrowie omawiali Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na wczorajszym posiedzeniu rządu. Na razie Rada Ministrów nie podjęła uchwały w sprawie jej przyjęcia. Mateusz Morawiecki zapewnił, że wczorajsza dyskusja była konstruktywna.

Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział także w Brukseli, że Polska nie potrzebuje presji, by zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Dziś wiceszef Komisji Europejskiej dał do zrozumienia, że chce ona wykorzystać występujący ostatnio smog w dyskusji z Warszawą, by przekonywać ją do redukcji emisji gazów cieplarnianych, transformacji energetycznej i zgody na restrykcje wobec sektora transportowego.

Wicepremier Morawiecki powiedział, że rząd podjął działania i zdecydował się na wielomilionowe inwestycje, by ograniczyć emisje. "Zdajemy sobie sprawę z tego, jaką łatkę nam przypięto, ale wystarczy popatrzeć, jaka jest ilość ton emisji CO2 na jednego mieszkańca, żeby zobaczyć, że ta emisja jest wyższa w Niemczech na przykład niż w Polsce i w wielu innych krajach" - powiedział Mateusz Morawiecki i podkreślił polską specyfikę.

"Nasza polityka jest oparta na węglu, ponieważ byliśmy tym krajem po II wojnie światowej, któremu przypadł w udziale węgiel, i traktujemy niektóre uwagi pod naszym adresem jako skrajnie niesprawiedliwe" - dodał polski wicepremier. Nawiązując do głośnego ostatnio problemu smogu Mateusz Morawiecki wymienił między innymi decyzje rządu dotyczące zmiany jakości kotłów, zmiany i określenia jakości paliwa, które może być spalane.

