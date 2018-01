Morawiecki ucina spekulacje w sprawie przyjęcia uchodźców

Już od jutra rząd Mateusza Morawieckiego po chwili noworocznego odpoczynku ostro zabiera się do pracy! Premier w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info opowiadał o najważniejszych wyzwaniach dla jego rządu w nowym roku.

Na początku polityk podkreślił, że podstawowy plan to dążenie do zapewnienia polskim rodzinom bezpieczeństwa finansowego oraz dbałość o to, by powstało jak najwięcej dobrze płatnych miejsc pracy.

Wielkim wyzwaniem- wskazał Morawiecki- będzie również poprawa jakości służby zdrowia.

"Nie może być tak, że jest leczenie na państwowym sprzęcie, a środki idą do prywatnych kieszeni, czyli upaństwowienie kosztów i prywatyzacja zysków"- powiedział szef rządu, wyliczając kolejne priorytety: "Program Mieszkanie Plus, sprawy związane z rolnictwem i polską wsią, handlem międzynarodowym, gospodarką, dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego".

Mateusz Morawiecki był pytany również o spotkania z premierem Węgier, Viktorem Orbanem oraz szefem KE, Jean-Claude'm Junckerem.

"Głównie chcę rozmawiać o sprawach pozytywnych: o inicjatywach Trójmorza, o tym, że Europa Środkowa musi być silna poprzez swoje wzajemne powiązania - handlowe, drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, różnego rodzaju energetyczne i gazowe. Europa Środkowa nie może podlegać szantażom rosyjskim, dyktatom cenowym, z punktu widzenia sprzedaży gazu"- podkreślił.

Szef rządu odniósł się również do krytyki reformy sądownictwa w naszym kraju. Polska, jako suwerenne państwo- podkreślił premier- ma prawo naprawiać swój wymiar sprawiedliwości.

"Chcemy, żeby on był sprawiedliwy, bo jest za wiele przykładów tego, że przez ostatnie lata tak nie było. Bez zmiany tej części ustroju naszego państwa nie będzie normalności, nie będzie sprawiedliwości. Prawu musi towarzyszyć sprawiedliwość"- powiedział gość TVP.

Polityk zapewnił również, że wypowiedź jego ojca, lidera Wolnych i Solidarnych, marszałka seniora Kornela Morawieckiego na temat przyjęcia przez Polskę uchodźców nie zmienią stanowiska rządu w tej kwestii. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego ojciec może mieć takie poglądy, jakie chce, czasem ciekawe, czasem radykalne, ale nie mają one wpływu na politykę rządu.

"Stoimy niezmiennie na stanowisku, że nie będziemy przyjmować uchodźców, migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Polski. Chcemy zapewniać bezpieczeństwo polskim rodzinom i naszym obywatelom. Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych krajów Unii Europejskiej w Syrii i w Północnej Afryce. Przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych na pomoc humanitarną"- powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki potwierdził także po raz kolejny, że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić już po Święcie Trzech Króli.

yenn/TVP, Fronda.pl