Morawiecki: Trzeba zapobiec drenażowi mózgów z Polski

Trzeba zapobiec drenażowi mózgów z Polski, ponieważ to od młodego pokolenia będzie zależeć rozwój gospodarczy kraju - mówił w piątek młodym liderom wicepremier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem problemem Polski był do tej pory zbyt duży "indywidualizm" w gospodarce, któremu przeciwstawił "zdolność do mobilizacji kapitału pod realizację wielkich przedsięwzięć". Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wziął w piątek udział w Kongresie Liderów Rzeczypospolitej, zorganizowanym przez środowiska i organizacje młodzieżowe.

"Naszym marzeniem w ramach Planu Rozwoju jest, by zapobiec drenażowi mózgów, żeby przyciągać tu nasze talenty, żeby ci młodzi twórcy, młodzi działacze gospodarczy i społeczni mogli tworzyć rzeczywistość gospodarczą także w Polsce" - mówił do zebranych.

"Od waszego pokolenia będzie zależeć rozwój gospodarczy na przyszłość" - zwracał się do młodych liderów. Wicepremier nawiązał też m.in. do rzeczywistości sprzed 2015 roku, przede wszystkim do lat 90. i przeciwstawiał królujący w tamtym czasie "indywidualizm" w gospodarce i życiu społecznym, większemu zwracaniu uwagi na dobro wspólne, na co - jak mówił - położył nacisk obecny rząd.

"Dziś potrzebujemy zrozumienia, że im więcej jest atomizacji, indywidualizacji naszego życia społeczno-gospodarczego, tym bardziej każdy będzie ciągnął w swoją stronę, będzie się starał wyrwać więcej środków dla siebie" - przekonywał.

"Tymczasem najsilniejsze państwa budowały swoją potęgę w oparciu o zdolność do mobilizacji kapitału pod realizację wielkich przedsięwzięć" - dodał. W ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju właśnie takie wielkie przedsięwzięcia będą tworzone - zapowiedział.

Zdaniem wicepremiera obecny rząd ma zatem "wytyczoną wizję modernizacyjną", a także "zabezpieczone tyły społeczne".

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

21.04.2017, 16:10