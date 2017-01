Morawiecki: System podatkowy uszczelniony na 20 mld zł

reklama

Fot. M. Mytnik, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

W tym roku system podatkowy uda się uszczelnić na 15-20 mld złotych - powiedział we wtorek wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

„Rocznie wyciekało między 20 a 40 mld zł; zatrzymanie tego jest moim podstawowym zadaniem" - powiedział Morawiecki w Polskim Radiu Szczecin, pytany o oszustwa związane z VAT.

„Jestem przekonany, że w tym roku uda nam się uszczelnić system na 15-20 mld zł" - dodał wicepremier. Uszczelnienie systemu to walka z mafiami vatowskimi - kontynuował.

Morawiecki mówił też o możliwości wprowadzenia w VAT mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności. Płacony VAT nie trafia w takim przypadku na rachunek sprzedawcy, ale specjalnie dedykowane konto.

„Chcemy wdrożyć tzw. split payment, czyli rozdwojoną płatność, żeby sprzedawca dostawał kwotę netto, ale jednocześnie na tzw. rachunku powierniczym, żeby lądowała kwota VAT, żeby ona była pod kontrolą tam, gdzie przepływa. Jeżeli to jest podatek, który należy zwrócić do firmy, to on będzie na koniec zwrócony, ale żeby nie było tak, że z ty podatkiem można było uciec za granicę" - mówił wicepremier.

„Cały mechanizm wyłudzania to jeden z absolutnie gigantycznych, najważniejszych skandali, który zdarzył się w naszym kraju" - podkreślił Morawiecki.

Źródło: www.kurier.pap.pl

25.01.2017, 8:10