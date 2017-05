Morawiecki punktuje PO: Rośnie jej nos niczym Pinokiowi

reklama

„Gościem Wiadomości” był dziś wicepremier Mateusz Morawiecki. Rozmowa dotyczyła m. in. coraz lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce, która pozytywnie oceniana jest choćby przez „Financial Times”, Komisję Europejską czy agencję Moody’s. „Myślę, że widza to tez ludzie i przekłada się to na sondaże” - mówił Morawiecki i dodawał:

„Jesteśmy b. atrakcyjnym krajem do inwestowania, jeszcze rok temu wieszczono co innego. „Financial Times” potwierdza, że jesteśmy krajem o b. wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej”

Podkreślił także, co jest powodem, dla którego inwestorzy wybierają właśnie Polskę:

„Przede wszystkim inwersorów przyciągają wysokie kwalifikacje pracy, że jesteśmy narodem mądrym potrafimy to przekuwać na wyniki […] Mieliśmy jeden z najniższych deficytów w ciągu ostatnich 27 lat”

Ocenił także krytykę polityki PiS, która staje się jedynym celem istnienia oPOzycji totalnej:

„PO chce „ulepszyć” projekt, „urealnić” wiek emerytalny czy wrócić do wcześniejszego. My dajemy wybór emerytom i spełniamy nasza obietnicę wyborczą”

Działania PO skwitował:

„Sprawa uchodźców to kolejny miszmasz poglądów. Myślę, że z każdym kolejnym poglądem Platformie rośnie nos niczym Pinokiowi”

dam/TVP Info,Fronda.pl

15.05.2017, 21:25