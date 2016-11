Morawiecki: Przedsiębiorcy nie będą karani

reklama

Kodeks postępowania administracyjnego, wpisany w kolejny pakiet ułatwień dla firm, przewiduje, że za ewentualne błędy przedsiębiorcy będą upominani a nie karani wysoką grzywną - mówił w środę wicepremier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki tłumaczył dziennikarzom, że kolejny pakiet, nad którym Rada Ministrów będzie obradować już na najbliższym posiedzeniu, dotyczy usprawnień w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego i tzw. pakietu wierzycielskiego. "Czyli tydzień po tygodniu, tak jak zapowiadaliśmy w Rzeszowie podczas prezentowania konstytucji dla biznesu, pokazujemy kolejne ułatwienia - w tym przypadku pakiet, który ma usprawnić obrót gospodarczy (...), pakiet wierzycielski, ale również w szczególności zmniejszyć zatory płatnicze. Wiadomo, że dla wielu przedsiębiorców to jest poważny problem" - podkreślił wicepremier.

"W przypadku Kodeksu postępowania administracyjnego staramy się uprościć procedurę w taki sposób, żeby z jednej strony ona była bardziej czytelna, dostępna dla przedsiębiorców, a z drugiej strony np. zastosować jednocześnie też tzw. zasadę proporcjonalności" - mówił Morawiecki.

"Czyli w przypadku jakichkolwiek błędów, jak chociażby nawet pewnych niezgodności z prawem pt. wycięcie drzewa na własnej działce do niedawna niektórzy rekordziści otrzymywali karę stokilkadziesiąt tysięcy złotych za jedno wycięte drzewo. My chcemy od tego zupełnie odejść i chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby za ewentualne błędy było upomnienie, albo jakiś dialog, faktyczny dialog pomiędzy urzędnikami a przedsiębiorcami" - dodał wicepremier.

30.11.2016, 16:30