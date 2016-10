Morawiecki: Polska traktowana przez UE jak obywatel II kategorii

reklama

Wicepremier oraz minister rozwoju i finansów gościł w rozmowie w Polsat News podejmował temat kontraktu na Caracale oraz podatku handlowego.

Mateusz Morawiecki w „Gościu wydarzeń” Polsat News był pytany przez Dorotę Gawryluk, czy trzeba było roku na decyzję ws. Caracali, skoro już w kampanii było wiadomo, że PiS jest nastawione sceptyczne co do tego kontraktu:

„Nie wiem, czy było sceptyczne. W kampanii wyborczej padają rożne słowa. To nie to, że my byliśmy sceptyczni. Byliśmy autentycznie nastawieni na to, żeby zrealizować tę transakcję. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo. Wiem, że negocjatorzy też byli autentycznie i rzeczywiście nastawieni na sukces tych negocjacji. Nie udało się osiągnąć przynajmniej zbliżenia się do kompromisu”

Padło także pytanie o to, czy rząd pracuje nad nowym podatkiem handlowym. Jak stwierdził wicepremier, ten podatek jest potrzebny, a w skali europejskiej wcale nie jest niczym niezwykłym:

„Tak, tak. To pewna dyskryminacja. Akurat ten piękny kraj, o którym rozmawiamy – Francja – ma podatek handlowy od 1972 roku i wszystko jest w porządku, nikomu nie przeszkadza. On się nawet tak nazywa – podatek od rzemiosła i usług po to, żeby wspierać lokalne rzemiosła i usługi, lokalny handel. U nas KE niestety zakwestionowała ten podatek. Będziemy starali się bardzo szybko wejść w dialog z KE, jakiego typu podatek jest możliwy, bo chcemy pracować nad tym podatkiem. Może trzeba odwzorować ten francuski, może hiszpański”

Jak dodawał, obecnie Polska nie jest traktowana w Europie tak, jak powinna być traktowana:

„Jesteśmy wyraźnie traktowani jako obywatel UE drugiej kategorii. Nie chcemy być traktowani jako państwo drugiej kategorii i na pewno sobie na to nie pozwolimy, ale nie chcemy też wchodzić w konfrontację. Będziemy budowali tutaj dialog z KE. Myślę, że w najbliższych paru miesiącach go wypracujemy”

Jak dodawał:

„To będzie nowa ustawa, ponieważ chcemy, żeby odbyło się to w atmosferze pewnej zgodności z KE. Chcemy pokazać przykład innych państw, które stosują takie podatki. Myślę, że jest zasada, żeby państwa członkowskie UE w zakresie polityki podatkowej mogą kształtować ją według swoich wyobrażeń. Chcemy ją ukształtować tak, jak my ją widzimy”

13.10.2016