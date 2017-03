Morawiecki: Polska na szczycie G20 to ważny sygnał dla świata

reklama

Minister finansów i rozwoju, Mateusz Morawiecki przebywa aktualnie na spotkaniu G20 w Baden-Baden. Wicepremier podkreśla, że już samo zaproszenie Polski do tych rozmów jest ważnym sygnałem dla całego świata.

"To, że jesteśmy tutaj zaproszeni do tych rozmów i jesteśmy w kontakcie z wieloma ministrami finansów, premierami, to jest bardzo ważny sygnał dla całego świata, że Polska liczy się, że jest stabilna i że nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie" – zaznaczył Morawiecki. Zapytany przez dziennikarzy o spotkanie z niemieckim ministrem finansów, odpowiedział, że z Wolfgangiem Schaeuble rozmawiał „w szczególności na temat Europejskiego Banku Inwestycyjnego”.

"EBI jest ważnym instrumentem inwestycyjnym dla nas. Jest bardzo istotny z punku widzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"– podkreślił wicepremier Morawiecki, dodając, że z ministrem Schaeuble dyskutował również na temat ponownych wyborów szefa EBI.

Minister finansów i rozwoju mówił również m.in. o planach związanych z budową Centralnego Portu Lotniczego, pozytywnie zaopiniowaną na ostatnim posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

"Mówiłem w kilku miejscach, kilku ministrom o centralnym porcie komunikacyjnym. Takim sercu komunikacyjnym Polski, co oczywiście, wzbudziło ogromne zainteresowanie. Polska staje się takim bardzo liczącym się graczem Europy Środkowej w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa – powiedział Morawiecki w Baden-Baden. Jak dodał, jego zdaniem polskie plany gospodarcze, także te dotyczące rozwoju infrastrukturalnego są „doceniane”.

"Ten szczyt w Baden-Baden w Niemczech jest wyjątkowy również pod tym względem, że wszyscy czekają na to, co powie administracja amerykańska"– mówił wicepremier. Morawiecki wskazał jednocześnie, że każdy stara się dyskutować z sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem i szefową amerykańskiej Rezerwy Federalnej Janet Yellen na temat przyszłego kształtu polityki finansowej i fiskalnej Stanów Zjednoczonych. Również Morawiecki rozmawiał dziś z sekretarzem Mnuchinem, za 2,5 tygodnia jest natomiast umówiony na spotkanie z Yellen w USA.

ajk/PAP, Fronda.pl

17.03.2017, 20:30