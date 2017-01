Morawiecki: Polska gospodarka silna jak nigdy!

reklama

źr. zdj. Youtube reklama

Rating Polski został utrzymany na poziomie A2/P-1. Agencja Fitch podtrzymała rating na poziomie A- z perspektywą stabilną, agencja Moody's nie dokonała natomiast aktualizacji ratingu.

Na antenie radia RMF FM wicepremier Mateusz Morawiecki skomentował tę decyzję agencji ratingowych.

"Mieliśmy nadzieję, można tak powiedzieć, ale spodziewaliśmy się też rok temu, że Standard and Poor’s nie zmieni naszego ratingu, a zmienił. Tymczasem dzisiaj, a właściwie wczoraj precyzyjnie rzecz ujmując, przyszła bardzo dobra wiadomość rzeczywiście, bo dwie agencje, które mają wyższy rating dla Polski - a jedna ma zdecydowanie wyższy, agencja Moody’s - utrzymała te ratingi i to oznacza bardzo wysoki poziom wiarygodności polskiej gospodarki i podtrzymanie tej wiarygodności pomimo tych wydarzeń sejmowych, w związku z tym rzeczywiście można powiedzieć, że ten piątek 13. był bardzo pozytywny, bardzo szczęśliwy"- mówił minister finansów i rozwoju, oceniając tę wiadomość jako dobrą dla polskiej gospodarki.

"Nie wiem, czy pan też słyszał to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził naszą linię kredytową i to na poziomie niższym, takim, jaki sobie życzyliśmy, co też jest potwierdzeniem wiarygodności"- dodał Morawiecki. W ocenie wicepremiera, Polska może spodziewać się nawet kolejnego podwyższenia ratingu.

Jak podkreślił minister, wiadomość jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców, jak i przeciętnego obywatela, ale przede wszystkim dla całej polskiej gospodarki.

"Realnie to jest bardzo pozytywna wiadomość z tego względu, że nie podniesie się koszt kredytowania polskiej gospodarki, a dodatkowo jeszcze można przytoczyć to, co Fitch powiedział w kontekście tego utrzymania naszego ratingu, że jest perspektywa na podniesienie naszego ratingu w sytuacji, jeżeli obniżymy zadłużenie zagraniczne. Toż to jest to, co my podkreślamy właśnie od roku, że przez 25 lat za bardzo się zadłużaliśmy za granicą i powinniśmy mieć gospodarkę bardziej opartą o nasze wewnętrzne siły żywotne, prawda? I postaramy się to zrobić"- tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z komunikatem agencji Fitch, rating Polski jest wspierany przez solidne fundamenty makroekonomiczne, takie jak tym zdrowy system bankowy i właściwą politykę pieniężną. W ocenie agencji jednak przewidywalność polityki i klimat polityczny pogorszyły się, co zwiększa ryzyko "w dół" dla prognoz gospodarczych i fiskalnych Fitcha.

Agencja ratingowa spodziewa się wzrostu gospodarczego w Polsce. W tym roku ma on wynieść 3 procent, w kolejnym szacuje się na 3,2 procent.

JJ/RMF FM, Forsal.pl

14.01.2017, 11:31