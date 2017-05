Morawiecki: Podoba mi się odwaga prezydenta Dudy

reklama

Fot. Youtube reklama

"To znaczy, że czuje potrzebę nowego spojrzenia na nasze podstawowe wartości, prawo. To, czego mamy oczekiwać od siebie nawzajem, jak się mamy prowadzić w XXI wieku" – mówił w programie „Gość Wiadomości” marszałek senior Kornel Morawiecki pytany o zapowiedziane przez prezydenta referendum ws. zmian konstytucji.

Morawiecki stwierdził, że „bardzo podoba mu się odwaga prezydenta oraz jego śmiałość”.

"Taka konstytucja jest potrzebna i cieszę się, że pan prezydent to zauważył" – stwierdził. Jego zdaniem należy wznieść się ponad podziały i dyskutować na ten temat.

"Uważam, że do takiej obywatelskiej debaty jest zawsze odpowiedni czas. Niezależnie od tego jak jesteśmy politycznie podzieleni. Myślę, że taka debata pomogłaby nas złączyć, pojednać, zrozumieć. To jest bardzo śmiałe i ważne posunięcie pana prezydenta" – stwierdził.

Pytany o fakt, że gdy Donald Tusk był premierem, chciał zmieniać konstytucję, a dziś PO uważa, że nie trzeba tego robić, odpowiedział, że to jest nienormalne.

"Bardzo nienormalne, że w zależności od tego kto, co mówi, to jego przeciwnik to neguje. To jest jednakże próba całkowitej, totalnej opozycji, to jest błąd, tak nie wolno robić" – powiedział.

Dodał, że potrzebne jest „coś większego, coś poważniejszego, co można przyjąć i pokochać i według czego organizować swoje życie polityczne i zbiorowe”.

W środę podczas uroczystości w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji RP odbyło się w przyszłym roku referendum. Prezydent podkreślił, że wierzy, iż to przedsięwzięcie uda się przeprowadzić ponad podziałami.

emde/tvp.info

4.05.2017, 21:45