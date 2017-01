Morawiecki: PO i Nowoczesna chronią komunistyczną nomenklaturę

reklama

- Jeżeli zagrożona jest demokracja, to przez działanie tych, którzy krzyczą, że zagrożona jest demokracja. [Tak naprawdę – red.] zagrożona jest polska świadomość – powiedział Kornel Morawiecki na antenie Radia WNET.

Jak powiedział w Poranku Wnet Kornel Morawiecki, marszałek Sejmu senior, w Polsce tak naprawdę nie jest zagrożona demokracja. Według Morawieckiego prawdziwym niebezpieczeństwem jest redefinicja pojęć, która zagraża świadomości Polaków.



Ponadto zauważył, że za redefinicje takich pojęć jak "prawda", odpowiedzialna jest w obecnym czasie opozycja: - Jeżeli jest zagrożona demokracja, to przez działanie tych, którzy krzyczą, że zagrożona jest demokracja. To jest podobnie, jak złodziej krzyczy: "łapać złodzieja". To jest odwrócenie i pomieszanie pojęć. Zagrożona jest świadomość Polska. Zagrożona jest, jak to Herbert mówił, pewna prawdziwość czy też prawda o rzeczywistości – stwierdził.



Przewodniczący partii "Wolni i Solidarni" zauważył również, że działania opozycji "walczącej o demokrację" są " rozpaczliwą próbą odzyskania władzy: - Ci, co blokują mówinicę — mówią o wolności; ci, co są za wprowadzeniem władzy mniejszości — mówią o demokracji . To jest bardzo poważne zagrożenie, głębsze niż tylko Sejmowe. [...] Oni rozpaczliwie zmierzają do tego, żeby odzyskać władze i odzyskać swoją pozycję. Oni są reprezentantami pewnych grup, mocno uderzonych przez nowy program gospodarczy – podkreślił.



Morawiecki dodał, że w interesie Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej jest ochrona najbardziej poszkodowanych przez rząd PiS grup, które marszałek nazwał komunistyczną nomenklaturą.

ol/Radio WNET

11.01.2017, 13:45