Morawiecki: Chcemy, żeby było jak najwięcej wolnych mediów. Nawet jeżeli one są stronnicze, bardzo stronnicze

„Dzisiaj nie dyskutujemy o przystąpieniu Polski do strefy euro; to nie jest temat, który jest na stole. My dyskutujemy o stabilności strefy euro, która jest w bardzo trudnej sytuacji” - odpowiedział premier Mateusz Morawiecki zapytany o to, czy poruszony dziś zostanie w Brukseli temat wejścia Polski do strefy euro.

„Cieszę się, że w tym kontekście (polityki migracyjnej - red.) przewodniczący Rady Europejskiej (Donald Tusk) zaczyna mówić w taki sposób jak Polska”

- podkreślał Prezes Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki przebywa dziś w Brukseli, gdzie ma miejsce unijny szczyt. Na konferencji prasowej poinformował:

„Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej ws. migracji spotkało się z dobrym odbiorem na spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean Claude'em Junckerem i premierem Włoch Paolo Gentilonim”.

Morawiecki dodał też, że opowie dziś prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi o tym, czym jest reforma sądownictwa w Polsce:

„Znam dość dokładnie specyfikę reformy wymiaru sprawiedliwości we Francji, opowiem o tym prezydentowi Macronowi. Może zrozumie, że nie bardzo mi się podoba to, że sędziowie ze stanu wojennego siedzą jeszcze w składzie SN”.

Dodawał również:

„Nasz wymiar sprawiedliwości to jedyna instytucja praworządnego państwa, która sama siebie kontroluje. To nie jest właściwe”.

Mówił także:

„Będę przekonywał prezydenta [Macrona] do złagodzenia tych propozycji [dot. pracowników delegowanych], do kompromisu ponieważ zawsze kilka dni więcej w kabotażu czy transporcie międzynarodowym, bo tu chodzi przede wszystkim o przewoźników czy transport, jest dla nas bardzo ważne. Warto brać pod uwagę nasze położenie geograficzne”.

Skomentował też kwestię kary, jaką na TVN nałożyła KRRiT:

„To instytucja [KRRiT] która jest instytucją konstytucyjną. Nie podlega rządowi, ma autonomię wydawania tego typu uchwał. Uchwała może być zaskarżona do sądu i dopiero wtedy odpowiednia decyzja będzie wydana. Mogę ze swojej strony powiedzieć że wolne media są ogromną wartością i my oczywiście chcemy żeby było jak najwięcej wolnych mediów. Nawet jeżeli one są stronnicze, bardzo stronnicze, to jak najbardziej jesteśmy za tym aby wolne media mogły dalej funkcjonować”.

