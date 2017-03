Morawiecki o rozwoju motoryzacji

reklama

Wicepremier Mateusz Morawiecki gościł dziś w Bukowinie Tatrzańskiej. Minister rozwoju i finansów poinformował o rozmowach prowadzonych z kierownictwem Opla, Peugeota i Fiata

Jak zapowiedział Morawiecki, rozważana jest produkcja samochodów elektrycznych oraz nowego modelu Fiata.

Wicepremier poinformował również, że rozmowy o produkcji samochodowej są prowadzone także na szczeblu ministerialnym ze stroną niemiecką i francuską, a ich klimat jest bardzo pozytywny.

„Zakłady polskie są bardzo efektywne, więc jestem przekonany, że będzie to kolejny pozytywny rozdział rozwoju motoryzacji w ramach już nowej powiększonej grupy tutaj u nas w Polsce” – powiedział minister. Jak dodał, coraz więcej mówi się o produkcji w Polsce aut elektrycznych, co w ocenie Mateusza Moraawieckiego "bardzo mocno pasuje do naszej strategii elektromobilności”.

Wicepremier Morawiecki poinformował również o rozmowach z kierownictwem Fiata.

„Jest szansa, że przyciągniemy do Polski produkcję nowego modelu, ale to jest oczywiście decyzja właściciela” – zakończył.

Minister rozwoju i finansów brał udział w Konferencji Izb Domów Maklerskich odbywającej się w Bukowinie Tatrzańskiej.

ajk/PAP, Fronda.pl

10.03.2017, 18:45