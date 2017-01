Morawiecki: Nie podniesiemy podatków, uszczelnimy system

reklama

"Nie zamierzamy podnosić podatków, będziemy uszczelniać system" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Na konferencji "Ryzyka i Trendy 2017" w Warszawie stwierdził, że źródłem zwiększonego dochodu państwa będzie uszczelnienie systemu podatkowego. Budżet ma zyskać dzięki temu 40-50 mld złotych.

"To, czego doświadczaliśmy do tej pory, to nawet można powiedzieć, nie był błąd w systemie, tylko cały system był błędny, ponieważ rok po roku ściągaliśmy mniej podatków" - mówił Morawiecki.

"Każda władza patrzy na to, że skądś trzeba wziąć te podatki, skoro trzeba płacić różne ubezpieczenia społeczne i wiele innych rzeczy i zwykle podnosiła podatki. Ja myślę, że będę miał dobrą wiadomość dla Państwa, że my zasadniczo nie patrzymy na podnoszenie podatków, jako to źródło, gdzie mają się znaleźć 40 czy 50 miliardów" - zapewnił Morawiecki.

ol/radiomaryja.pl

31.01.2017, 12:00