Morawiecki: Nawet królowie tyle nie rządzili

Wicepremier i minister rozwoju oraz finansów był gościem Bogdana Rymanowskiego w "Jeden na Jeden", gdzie odniósł się do kilku pomysłów dotyczących ordynacji wyborczej.

"Przedstawię pani premier całą długą listę tego, co udało się zrobić w 2016 roku i potem jeszcze dłuższą listę tego, co będziemy robić w 2017 roku. Pani premier bardzo wspiera nasze działania. Myślę, że będzie jak zwykle bardzo dobra rozmowa" - mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Jeden na jeden” TVN24. Jak dodał, jego relacje z premier Szydło są bardzo dobre.

Wicepremier został też zapytany o pomysł zwiększenia progu wyborczego do 10 proc.:

"Pomysłów jest bardzo dużo. Dzisiaj koalicja ma 8%, ale na pewno wszystkie zasadnicze pomysły będą poddane konsultacjom społecznym. Nie pracuję nad tym, ale na pewno będą jakieś dobre pomysły, a już znakomity pomysł to ten skrócenia kadencji, bo to niektórzy zawłaszczają..."

Morawiecki skomentował też pomysł wprowadzenia dwukadencyjności na poziomie samorządowym:

"Chyba wszyscy się zgodzimy, że naprawdę już wystarczy tego kandydowania. 16 lat, niektórzy 20. Nawet królowie tyle nie rządzili dawniej. Może lepiej [byłoby wprowadzić ograniczenie kadencji po następnych wyborach], ale to kwestia taka, że jeżeli ktoś rządzi jedną kadencję, to znaczy, że może rządzić drugą. Czy to jakaś tragedia? Czy większym problemem nie jest to, że tworzą się tam lokalne kliki i myślę, że 95% Polski wie, o czym mówię. W tych powiatach, gminach, miastach, którzy czasami są lepsi, czasami gorsi, ale tworzą wokół siebie istny dwór".

emde/300polityka.pl

23.01.2017, 8:35