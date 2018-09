Morawiecki: Nas nie interesuje uścisk dłoni komisarza

"Dostaliśmy mandat, aby wprowadzać zmiany w Polsce. Obiecaliśmy bardziej solidarną, uczciwą ojczyznę i właśnie tą drogą idziemy. Nas nie interesuje zdjęcie czy uścisk dłoni jakiegoś unijnego komisarza, nas interesuje Polska i jej rozwój" - mówił w Opolu premier Mateusz Morawiecki.

"Właśnie takiej uczciwej Polski chcemy. O taką Polskę chcemy walczyć. Takiej Polski sprawiedliwej potrzebujemy. Takiej Polski solidarnej, Polski dumnej i dla takiej Polski będziemy pracować i dla takiej Polski będziemy zwyciężać. I zwyciężymy" - przekonywał szef rządu.

Kontynuując przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, premier Morawiecki wspominał o równości szans wszystkich obywateli.

"Nasza polityka na poziomie krajowym ma nas właśnie bronić przed taką oligarchizacją, nierównym startem dla wszystkich" - przekonywał Morawiecki i dodał "My dążymy do wyrównywania tych szans. To dla nas podstawowe zadanie do wykonania".

mor/dorzeczy.pl/Fronda.pl