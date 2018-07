Morawiecki na Jasnej Górze: My za Polskę nie przepraszamy, my za nią dziękujemy!

Premier Mateusz Morawiecki na Jasnej Górze wziął udział w uroczystości 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Podczas tej uroczystości szef polskiego rządu wygłosił przemówienie o tym, czym dla Polski i Polaków jest Jasna Góra.

"Jasna Góra to symbol ducha, nadziei i polskości; to symbol obrony i oporu przed złem"- podkreślił premier. Jak dodał, jest to również duchowa stolica Polski.

"Tak jak wieki temu, poza normalnym obstrzałem klasztoru, wróg próbował podkopać się podstępem, zrobić przekop, tak samo już w czasach wolnej Polski przez 25 lat, ale nawet i do dzisiaj, jeszcze cały czas, różni nasi przeciwnicy ideowi i inni próbują zrobić podkop pod Polskę, podkop pod polskość, pod nasze tradycyjne wartości: rodziny, patriotyzmu, pod marzenia o wielkiej, wspaniałej Polsce; wszystko to próbują podkopać"- przekonywał Morawiecki.

Premier podkreślił, że nie tylko nie chcemy wstydzić się za Polskę. Za Polskę również nie przepraszamy, ale wręcz przeciwnie- dziękujemy.

Polityk podziękował także wszystkim, dzięki którym nasz kraj przetrwał: przede wszystkim rodziny, również te wielopokoleniowe, dziadkom, rodzicom i dzieciom.

"Wszystkim tym rodzinom dziękujemy. Pod nie też był robiony podkop, pamiętacie państwo. Rodziny wielodzietne to były rodziny czasami określane jako patologiczne. Te, dzięki którym bogactwo narodu rosło, które były dobrodziejstwem narodu. Były określane fałszywie"-zauważył premier.

yenn/TVP Info, Fronda.pl