Morawiecki: Mamy jeden program. Nazywa się Polska

Długie i mocne wystąpienie na dzisiejszej konwencji Zjednoczonej Prawicy w Warszawie zaliczył premier Mateusz Morawiecki.

"Spełniać w kolejnych latach nadzieje Polaków możemy tylko, działając zgodnie, tylko pracując razem w ramach Zjednoczonej Prawicy(...) Polska musi być bardziej sprawiedliwa, to jest część naszego programu"-podkreślił podczas konwencji szef rządu. Morawiecki omówił najważniejsze osiągnięcia drużyny Dobrej Zmiany w różnych dziedzinach. Mówiąc o kontrakcie na zestawy Patriot, polityk podziękował byłemu ministrowi obrony narodowej, Antoniemu Macierewiczowi.

"Dziś spotykamy się tutaj w Warszawie, ale za chwilę - tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński - ruszymy w Polskę. Ruszymy po to, żeby słuchać ludzi, żeby wiedzieć czego od nas oczekują, jakie są nadzieje, które w kolejnych latach powinniśmy spełniać. Możemy to zrobić tylko działając zgodnie, tylko pracując razem w ramach Zjednoczonej Prawicy"- podkreślił premier. Szef rządu podziękował za współpracę liderom ugrupowań koalicyjnych: Jarosławowi Gowinowi oraz Zbigniewowi Ziobrze.

"Tylko tak możemy razem zmieniać Polskę. To że dzisiaj jesteśmy tutaj, że mogliśmy spełnić tyle nadziei (...), to zawdzięczamy wszystkim wam i wielu innych ludziom, wielu posłom, senatorom, radnym, działaczom, nie tylko tym z pierwszego rzędu"- podkreślał Morawiecki, który mówił dziś m.in. o niższej składce ZUS dla drognych przedsiębiorców. Jak dodał, to właśnie małe i średnie firmy tworzą polski kapitał i polską własność, dlatego w programie PiS powinien znaleźć się "ukłon" w ich stronę- tylko w ten sposób rząd mógłby realnie zmieniać Polskę.

"Pierwszym naszym projektem, pierwszą propozycją, która mamy dla Polaków jest niższy ZUS, bardziej proporcjonalnych, przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5 tys. 300 zł - co się będzie zmieniało oczywiście w kolejnych latach"-poinformował Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że rząd PO-PSL miał dla rodzinnego biznesu "kamień zamiast serca". Dziś ugrupowania opozycyjne- wskazał szef rządu- mają tylko jeden program, który nazywa się: antyPiS. Ale i rządząca koalicja Zjednoczonej Prawicy ma tylko jeden program- zauważył polityk. "Nasz program nazywa się Polska"-podkreślił Morawiecki. Jak dodał, dzięki uszczelnieniu budżetu nasz kraj stać na różnego rodzaju programy społeczne, wyrównujące szanse i poziom życia Polaków.

"Krajowa Administracja Skarbowa odzyskała w 2017 r. 30 mld zł, czyli więcej niż wydano na 500 plus"-wskazał szef rządu. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego rząd nadal będzie rozwijać prospołeczne reformy. Priorytetem dla rządzącej koalicji mają być wieś i rolnicy.

"Chcemy poszerzyć zakres ustawy o handlu detalicznym, by rolnicy mogli sprzedawać bezpośrednio swoje płody, by wyższe marże były dla nich"-powiedział polityk.

" Zwyciężymy w wyborach samorządowych, do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnych w 2019 r. [...] Zrobimy wszystko, by prawo było równe dla każdego, Polska ma być krajem takich samych możliwości i równych szans dla wszystkich"-zapewnił Mateusz Morawiecki. Premier zapowiedział opodatkowanie wielkich galerii handlowych oraz ogromnych biurowców, a w tej sprawie z polskim rządem zgodziła się Komisja Europejska.

"Z Polską coraz bardziej się liczą nasi partnerzy, podczas dyskusji o UE różnych prędkości zabieraliśmy głos konkretnie i ostro, unijny komisarz przyznał, że nie będzie odrębnego budżetu dla strefy euro"-podkreślił szef rządu.

ajk/Fronda.pl