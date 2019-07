Morawiecki... i przepaść. Opozycja nie ma kandydata na premiera

Wśród Polaków w ogóle prym wiedzie właśnie Morawiecki - w roli premiera po październikowych wyborach widzi go najwięcej Polaków. Spontanicznie wskazało go 32,8 proc. badanych. Żaden inny polityk nawet delikatnie nie zbliżył się do tego wyniku. Jedynie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał spontanicznie 6,6 proc. głosów poparcia. Grzegorza Schetynę spontanicznie wymieniło jedynie 4,2 proc. ankietowanych.