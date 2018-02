Morawiecki: Dziś z dumą odbudowujemy wielkie tradycje Wojska Polskiego

"Dziękuję Wam za Wasze decyzje i jestem pewien, że przyczynicie się do utrwalenia bezpieczeństwa państwa polskiego, dzięki temu będziemy mogli budować silną Polskę. Podjęliście się czegoś bardzo ważnego - obrony naszych granic, a w czasach pokoju - pomocy ludziom" – mówił premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy WOT w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków

"Podjęliście się czegoś bardzo ważnego, kluczowego. Dbałość o bezpieczeństwo naszych granic, a w czasie pokoju pomoc ludności cywilnej w powiatach i okręgach, w których żyjecie, służycie, jest wielką sprawą. Jest służbą Polsce taką, jakiej najbardziej potrzebujemy: ofiarną służbą, służbą serca, ale jednocześnie dopełnieniem innych bardzo ważnych, kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa, zarówno technicznego, jak i ludzkiego w innych formacjach wojskowych stanowiących absolutnie spójną, zwartą część Wojska Polskiego" – mówił premier Mateusz Morawiecki do żołnierzy WOT we Włodawie.

Szef rządu przyjął meldunek od Dowódcy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej Płk. Tadeusza Nastarowicza i podkreślił, że ofiarna służba Polsce to dbałość o bezpieczeństwo granic oraz pomoc ludności cywilnej. Wspomniał m.in. o patronie 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, Hieronimie Dekutowskim ps. "Zapora" dowódcy, który "do końca się nie załamał. Był wzorem i przykładem dla swoich żołnierzy. Był mi szczególnie bliski bo jego narzeczoną była żyjąca do dzisiaj moja przyszywana ciocia Teresa, którą pożegnał, idąc do lasu" – ujawnił premier.

"Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego, wielkie tradycje. To właśnie brak dobrego, sprawnego wojska, które miałoby oparcie w silnym, sprawnym państwie i odwrotnie: brak sprawnego państwa, które mogłoby zapewnić funkcjonowanie wojsku w czasie pokoju po to, żeby broniło tego państwa w czasach wojny, w czasach agresji, spowodował upadek Rzeczpospolitej" – stwierdził szef rządu podkreślając, iż wojsko obrony terytorialnej wzoruje się na bohaterskich poprzednikach z Armii Krajowej, która "również była armią terytorialną".

- - -

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubelskim

Wcześniej, przebywający z wizytą w województwie lubelskim premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą Szmula Zygielbojma w Chełmie.

Szmul Mordechaj Zygielbojm był członkiem Rady Narodowej RP w Londynie. 12 maja 1943 r. w proteście przeciwko obojętności świata wobec Holokaustu popełnił samobójstwo. W 2008 roku na domu w Chełmie w którym mieszkał, odsłonięto tablicę upamiętniającą Zygielbojma.

dam/premier.gov.pl