Morawiecki: dwukrotnie zwiększymy fundusz wsparcia m.in. dla powstańców

"Podjąłem decyzję, by zwiększyć dwukrotnie fundusz wsparcia dla żyjących powstańców, żołnierzy AK, żolnierzy wyklętych, a także by groby m.in. powstańców warszawskich, które nie mają opiekunów, były utrzymywane przez państwo" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Podniesienie tego funduszu o 100 procent tak, żeby jeszcze u schyłku życia tych osób, możliwie najszerzej wesprzeć ich działania" - dodał premier.

Wprowadzone zmiany zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości powstały we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach tego działania powstać ma specjalny spis grobów powstańców warszawskich oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego i objąć je specjalną ochroną państwa.

Premier zauważył również, że "utrzymanie grobów, które nie mają już swoich opiekunów, których rodziny odeszły, są w innych częściach świata, żeby też to utrzymanie grobów, które zostaną zidentyfikowane jako groby powstańcze, jako groby żołnierzy Armii Krajowej i groby naszych bohaterskich przodków, żeby one miały swoją pamięć, swoją trwałość, żeby byl to obowiązek utrzymywania ich przez państwo, przez państwo polskie, które jest, które trwa dzięki nim".

