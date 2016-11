Morawiecki: Donald Trump musiał czytać program PiS

reklama

reklama

Minister rozwoju oraz finansów Mateusz Morawiecki był gościem Danuty Holeckiej w programie "Dziś wieczorem" w TVP Info. Mówił tam o reformie polskich podatków.

Jak uspokajał Morawiecki, nie czeka nas żaden 40-procentowy podatek:

"Proszę się nie niepokoić. Nie ma żadnego 40% podatku. Tu i ówdzie ludzie różne rzeczy piszą, plotki się szybko rozchodzą. My pracujemy nad tym, żeby w ciągu najbliższych 16-18 miesięcy wprowadzić jak najwyższą możliwą kwotę wolną od podatku, co wcale nie jest proste, bo przez wiele lat nikt tego nie zmieniał i dopiero jakoś 3 dni po wygranych wyborach przez PiS w zeszłym roku TK to stwierdził, że taka kwota wolna od podatku jest za niska. Teraz pracujemy" – mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Danutą Holecką w „Dziś wieczorem”.

Jak dodał wicepremier, chodzi o zamianę systemu degresywnego na progresywny, bo w tej chwili ci, którzy zarabiają więcej, płacą proporcjonalnie mniej. Nie oznacza to jednak – według wicepremiera – podwyżki podatków.

Kontynuując temat podatków, Morawiecki żartobliwie stwierdził, że Donald Trump musiał czytać program PiS:

„Od miesiąca, kiedy objąłem również stery w Ministerstwie Finansów, to dla mnie absolutnie fundamentalne zadanie. Tak, jak troszeczkę prezydent elekt Donald Trump powiedział, że chce o tych zapomnianych ludziach, żeby zapomniani nie byli więcej zapomniani, to chyba właśnie przeczytał program PiS-u, bo my nie chcemy, żeby zapomniani byli zapomniani. I to właśnie realizujemy, stąd przesunięcie trzydziestu kilku miliardów, stąd przekazaliśmy każdej wielodzietnej kilka tysięcy złotych rocznie i to musimy z uszczelnionych podatków pozyskać. To bardzo trudne działanie”.

Jak dodawał:

"Do tej pory udało nam się mieć taki jednorazowy wkład z aukcji LTE, z NBP i to nam pomogło w tym roku. W przyszły roku nie będzie aukcji LTE i wpłaty takiej wysokości z NBP, więc bezwzględnie musimy zatrzymać te karuzele VAT-owskie, wyłudzanie tych podatków, przede wszystkim VAT, ale też CIT" – dodał wicepremier.

Mówił też o zabezpieczeniu środków na program "Rodzina 500+":

"Wystarczy pieniędzy na 500+ z całą pewnością. Nie tylko na 500+, na 75+, na dodatkowe ubezpieczenie. Na M+ i również na obniżenie na wieku emerytalnego" – mówił wicepremier.

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

12.11.2016, 20:30