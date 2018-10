Morawiecki: Dobra wiadomość dla Polaków- 5 mld więcej z samego tylko VAT

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas konwencji w Białymstoku o wzroście wpływów podatkowych- z samego tylko VAT będzie to aż 5 mld więcej.

"Mam dobrą wiadomość dla 38 milionów Polaków. Przeanalizowaliśmy wpływy podatkowe w sierpniu i we wrześniu i wiem, że w drugim półroczu będzie to z samego tylko VAT-u 5 mld złotych więcej"- podkreślił szef rządu. Jak dodał, tego typu sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie Dobra Zmiana. Ale...

"Chcę powiedzieć opozycji i różnym ludziom, którzy próbują nas straszyć. Możecie nas pozywać, obrażać, możecie nas nawet wyzywać, ale my nie damy się zaszantażować, nie damy się nikomu zastraszyć, bo wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, trudnej drodze do naprawy Rzeczypospolitej dla dobra wszystkich obywateli. I z tej drogi nie zejdziemy"- w taki sposób polityk odniósł się do taśm opublikowanych niedawno przez portal Onet.pl, na których można usłyszeć również jego wypowiedzi z czasów, gdy nie był jeszcze premierem, ale prezesem BZ WBK.