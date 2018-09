Morawiecki do UE: Nie narzucicie nam żadnych migrantów

Kwestie migracyjne są głównym tematem nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Salzburgu. Dwudniowe spotkanie rozpoczęła kolacja przywódców 28 krajów. Według unijnych dyplomatów, szczyt ma doprowadzić do złagodzenia napięć między państwami. Ma być także mowa o ochronie zewnętrznych granic Unii.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił przed szczytem, że Polska nie zmieniła stanowiska w sprawie migracji. Szef rządu mówił, że Warszawa od kilku lat sprzeciwiała się przymusowemu przyjmowaniu uchodźców. - To Polska jako suwerenny kraj ma decydować o tym, kogo chcemy przyjąć, a kogo nie. I decydujemy się nie przyjmować uchodźców, to jest nasza suwerenna decyzja - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Przed rozpoczęciem szczytu szef Komisji Europejskiej ponowił apel o solidarność w kwestiach migracji. - Potrzebujemy solidarności w Europie. Niektóre kraje przyjmują uchodźców, a te, które nie chcą przyjąć, powinny okazywać solidarność w inny sposób - powiedział szef Komisji. Takie stanowisko od kilku lat prezentowała Polska wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej. - Cieszymy się z tego, że nasze racje są coraz bardziej przyjmowane - skomentował szef polskiego rządu.

Polska deklaruje, że gotowa jest pomagać uchodźcom w obozach poza Unią Europejską, także wspierać finansowo państwa, które zmagają się z falą migracyjną. Na czerwcowym szczycie Unia Europejska ostatecznie odeszła od przymusowego przyjmowania uchodźców.

Dzisiejszy szczyt nie zakończy się żadnymi konkretnymi wnioskami. Ma przede wszystkim służyć złagodzeniu napięć między krajami. W wakacje zaiskrzyło, kiedy Włochy nie zgodziły się na wpłynięcie do portu kilku statkom z migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym. Węgry je wsparły skupiając na sobie krytyki innych państw.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował przed szczytem do unijnych przywódców, by przestali się wzajemnie obwiniać w sprawie migracji. Dodał, że sytuacja poprawia się - liczba nielegalnych migrantów spadła z prawie 2 milionów w 2015 roku do mniej niż 100 tysięcy w tym roku. - Głównie dlatego, że skupiliśmy się na kontroli granic zewnętrznych i współpracy z krajami trzecimi - mówił szef Rady. Unia Europejska rozpoczęła rozmowy z krajami basenu Morza Śródziemnego na temat uszczelniania granic.

Podczas szczytu w Salzburgu europejscy przywódcy mają też rozmawiać o ochronie granic zewnętrznych Unii i najnowszym pomyśle Komisji Europejskiej. Bruksela zaproponowała stworzenie 10-tysięcznej Europejskiej Straży Granicznej, która miałaby prawo do samodzielnej kontroli granic zewnętrznych Unii. To wywołało wątpliwości niektórych krajów dotyczące suwerenności i kwestii finansowych.

