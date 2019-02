Morawiecki do Polonii: niech Polska przemawia przez wasze usta

Szef rządu w specjalnym nagraniu wideo zwrócił się do ponad 200-osobowej społeczności polonijnej, zgromadzonej na globalnym zjeździe, by zainteresowała Polską Amerykanów.

Przywołując słowa Tadeusza Kościuszki nawołującego, by wzbudzić miłość do kraju wśród tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że mają ojczyznę, premier powiedział, że dzisiaj miłość do Polski trzeba wzbudzać także u osób, które nie są jej obywatelami. Uznał to za największe zadanie.